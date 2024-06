Perussuomalaisten puoluesihteeri oman kentän protestimielialasta hallitusta vastaan: "Varmasti jonkin verran"

Kokoomus voitti taas vaalit ja puolueen asema on vahva erityisesti väkirikkaassa eteläisessä Suomessa.

– Varmasti sitäkin (protestia) on jonkin verran, mutta en usko, että sillä suurta vaikutusta tähän on. Me jatkamme hallituksessa hallitusohjelman toteuttamista niin kuin tähänkin saakka, Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää sanoo MTV Uutisille.