Tältä näyttää puolueiden eurokannatus nyt – yhdellä ehdokkaalla historiallinen tilanne

– Meillä on ollut aika heikko äänestysaktiivisuus, ehkä sekin näkyy siinä, miten ponnekkaasti näihin vaaleihin on lähdetty, Pelkonen sanoo.

Teemana nyt maahanmuutto

Pöllöraadin mukaan vaalien kärkiteemat eroavat selvästi viiden vuoden takaisista vaaleista, jolloin ilmasto oli keskeinen vaaliteema. Nyt keskustelu on keskittynyt etenkin maahanmuuton ja niin sanotun Ruanda-mallin ympärille.

– Ehkä teemat ovat nyt olleet enemmän ihmisiä kiinnostavia. Vaikka ilmasto on tärkeä aihe, niin keskustelu on usein aika teknistä ja abstraktia, Ahtiainen sanoo.

Myös maailmantilanne on erilainen verrattuna viiden vuoden takaiseen ja Ukrainan tilanne vaikuttaa Euroopassa käytävään turvallisuuskeskusteluun.

Puoluekannatus heijastelee kansallista tasoa

Ylen tänään julkaistun kannatusmittauksen mukaan kokoomus on eurovaalien suosituin puolue ja SDP tulee sen jälkeen toisena. Perusuomalaiset on kolmantena ja kannatusmittauksen mukaan se on saamassa kolmannen paikan. Sen kannatukseen tulee vaikuttamaan etenkin se, kuinka innokkaasti perussuomalaiset lähtevät uurnille.