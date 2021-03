Perussuomalaisten Meri ryöpyttää hallitusta koronakriisin hoidosta: "Rajat ovat vuotaneet koko ajan" – näin vastaa hallituspuolueen edustaja

– Meillä on neljä eri mittaria, kun vertaamme eri maita ja kaikkien näiden mittareiden mukaan Suomessa on onnistuttu. Kokonaistartuntojen määrä on edelleen Euroopan alhaisin. Kuolleiden määrä on kolmanneksi alhaisin. Taloutemme on sakannut vähemmän kuin muiden, sanoo kansanedustaja Aki Lindén (sd.)