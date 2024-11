Lindtmanilta raju purkaus Israelille: "Tyrmistyttävää" – Suomen edettävä pian Palestiinan tunnustamisessa

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman tuomitsee Israelin toiminnan Gazassa.



– Israelin siviiliuhreista piittaamaton toiminta Gazassa on tyrmistyttävää ja täysin tuomittavaa, sanoi Lindtman puheessaan SDP:n puoluevaltuustossa Kokkolassa.



Lindtman totesi, että Israelilla on oikeus puolustautua terrorismilta kaikkien muiden maiden tavoin, mutta muistutti, että sodankäynnillä on omat sääntönsä, kuten siviiliväestön suojelu.



Lindtman vaatii, että Suomen tulisi edetä Palestiinan valtion tunnustamisen kanssa mahdollisimman pian.



– Palestiinan tunnustaminen antaisi vahvan signaalin siitä, että olemme käytännössä toimimassa kuten olemme sanoneet: valmiita tukemaan kahden valtion mallia.



Suomen virallinen linja on tukea kahden valtion mallia. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on ilmaissut aiemmin, ettei Palestiinan tunnustaminen ole näköpiirissä juuri nyt.



Hallituksessa on ollut erimielisyyksiä esimerkiksi Israeliin liittyvistä YK-äänestyksistä.



Lindtmanin mielestä vaarana on, että Suomi jää historian väärälle puolelle Palestiinan kysymyksessä.



– Jos nyt Espanjan, Irlannin ja Norjan tunnustamispäätösten jälkeen ei ole oikea aika tunnustaa Palestiinan valtiota, niin milloin se on?



SDP:n puoluevaltuuston kaksipäiväinen syyskokous pidetään Kokkolan kaupungintalolla.