Orpo kommentoi Palestiinan tunnustamista

Palestiinan valtio voidaan tunnustaa, kunhan rauhanprosessi kahden valtion mallin pohjalta on edennyt, humanitäärinen apu on saatu perille, ja panttivangit on vapautettu, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.)

Suomen ulkopoliittisen johto julkaisi tänään yhteisen lausuman, jonka mukaan Gazan siviilien kärsimyksen on loputtava, ja rauhanneuvottelut konfliktin lopettamiseksi on aloitettava välittömästi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.), ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja presidentti Alexander Stubb vaativat samansisältöisessä lausumassaan, että Israel varmistaa humanitaarisen avun saamisen Gazaan, ja että Hamas vapauttaa panttivangit.

Orpo sanoo MTV Uutisille, että konkreettisesti Suomi voi edistää tavoitteiden saavuttamista viestimällä tavoitteistaan selkeästi kaikissa neuvottelupöydissä.

– Ensinnäkin se, että kerromme näkemyksemme selkeästi ja kirkkaasti, ja viestimme sen maailmalle. Kaikissa pöydissä, joissa istumme - niin EU:ssa, YK:ssa, ja kahdenvälisesti alueen maiden kesken - teemme kaikkemme, jotta tavoitteet saavutetaan.

Suomen ulkopoliittinen johto on aiemmin linjannut, että Suomi tulee tunnustamaan Palestiinan valtion "jossain vaiheessa", kun aika on oikea.

Oppositiopuolueet Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto ovat vaatineet Suomea tunnustamaan Palestiinan valtion.

Milloin on siis oikea aika tunnustaa Palestiinan valtio?

– Pitää saada tulitauko aikaan, panttivangit vapaaksi, ja humanitäärinen apu perille. Ja sitten osana rauhanprosessia kahden valtion malli, ja Palestiinan tunnustaminen.

Kahden valtion malli tarkoittaa, että Israelin valtion lisäksi olisi olemassa myös Palestiinan valtio. Kahden valtion mallin edistämisestä ja sen konkreettisesta toteutustavasta on käyty keskusteluja vuosikymmenten ajan.

Käytännössä valtion tunnustaminen voi tarkoittaa esimerkiksi virallisen päätöksen tekemistä valtion tunnustamisesta, edustuston avaamista tai kansainvälisen sopimuksen solmimista.

Itsenäisen valtion aseman saavuttaminen edellyttää käytännössä, että myös muut maailman valtiot tunnustavat sen. Lopullisen vahvistuksen valtio saa asemastaan tullessaan hyväksytyksi Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioksi

Esimerkiksi Montevideon sopimuksen mukaisesti maalla tulee olla pysyvä väestö, rajattu alue, hallitus, sekä kyky solmia suhteita muiden valtioiden kanssa, jotta se voitaisiin määritellä kansainvälisen oikeuden näkökulmasta valtioksi.