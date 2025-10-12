Kahden perussuomalaisen kansanedustajan välillä leimahti sanasota sosiaalisessa mediassa.

Osallisina olivat Mikko Polvinen ja Rami Lehtinen, ja kiista liittyi perjantaiseen äänestykseen Oulaskankaan yöpäivystyksen säilyttämistä vaatineesta kansalaisaloitteesta. Polvinen äänesti kansalaisaloitteen puolesta perussuomalaisten ryhmän linjan vastaisesti.

Polvinen perusteli ratkaisuaan Facebookissa sodankäyntiin liittyvillä kielikuvilla maustettuna.

– Oulaskankaan perusterveydenhuollon yöpäivystyksen osalta taistelu käytiin yön tunneista saada apua ja hoivaa. Itselleni se oli myös raja, mihin asettui maaseudun puolustamisen ehdoton etulinja. Päätös minulle puolustaa kansalaisaloitetta ei ollut vaikea, kirjoitti Polvinen.

Puoluetoveri Rami Lehtinen kommentoi Polviselle saman teeman mukaisesti.

– Talvisodan henki toimii myös valtakunnanpolitiikassa. Vaihtoehtoina on seistä etulinjassa vaikeissakin päätöksissä tai ampua omia selkään ja vaihtaa poliittisen vastustajan etulinjaan, kirjoitti Lehtinen Facebookissa.

Lehtinen jatkoi kirjoittamalla, että yksin ilman luottamusta valtakunnanpolitiikassa ei saa mitään aikaan.

– Mutta joillekin tärkeämpää on nostaa itsensä jalustalle ja olla hetken aikaa oman äänestysalueen sankari, kirjoitti Lehtinen.

"Toivottavasti löydät ryhmän, jonka toimintaan voit sitoutua"

Rami Lehtinen vaikuttaa myös viittaavan siihen, että Mikko Polvisen pitäisi hänen mielestään vaihtaa ryhmää.

– Toivottavasti löydät Mikko poliittisen ryhmän, jonka toimintaan voit sitoutua ja joka isänmaan tulevaisuuden kohtalonkysymyksissä (turvallisuus, talous ja maahanmuutto) kokonaisuutena vastaa paremmin omia arvojasi, kirjoitti Lehtinen.

Polvinen vastaa Lehtisen arvosteluun.

– Rami, josko ryhmä vaikka ratkaisisi tämän rangaistusasian. Ja minä itse kertoisin mitä teen ja milloinkin. Olet parhaillaan yksittäisenä kansanedustajana potkimassa minua eduskuntaryhmästä pihalle täällä Somessa. Etkö kunnioita ryhmän sääntöjä itse, kysyy Polvinen.

Polvisella on yöpäivystysten edellisestä käsittelystä viime joulukuulta pohjalla eduskuntaryhmänsä antama varoitus äänestysratkaisustaan.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei ole vielä päättänyt Polviselle perjantain äänestyksestä tulevaa seuraamusta. Kovimmillaan seurauksena voi olla jopa erottaminen eduskuntaryhmästä.

Lehtinen sanoo puhuneensa asiasta henkilökohtaisena näkemyksenään.

– En halua ottaa kantaa siihen miten ryhmä tai sinä asiassa tulevaisuuden toimitte, koska se ei ole minun päätösvallassani, kirjoittaa Lehtinen.

Lehtinen kiistaa asiasta ensin kirjoittaneelle Iltalehdelle kehottavansa Polvista lähtemään perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Molemmat sanovat lehdelle, että heidän välinsä ovat kunnossa.

