"En ihmettele, miksi jäit sotavangiksi" – Haavisto-tapaus synnytti Mikko Kärnän ja Atte Kalevan välille törkyriidan: "Pikkulapsi hiekkalaatikolla"

"Pidän hänen toimintaansa typeränä"

Pari tuntia aiemmin kansanedustaja Kärnä kommentoi yli 38 000 seuraajalleen Atte Kalevan kaappaukseen viitaten, että hänen on "mahdotonta kunnioittaa typeryyttä".

Kansanedustaja Mikko Kärnä, sanoitte, että teidän on mahdotonta kunnioittaa typeryyttä, pidättekö varakansanedustaja Atte Kalevaa typeränä?

– En varmastikaan, mutta halusin osoittaa minkätyyppinen kaveri Kaleva on. Hän ei ymmärrä miten politiikka toimii.

"Valheellista ja epäasiallista"

– Se on valitettavaa, että tuollainen vähän trumppilainen politiikanteko on rantautunut Suomeen. Tällainen puhe on valheellista ja epäasiallista rähisemistä ja öyhöttämistä.