Kansanedustaja toipuu yhä kesällä saamastaan aivoinfarktista.
Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) kertoi Hufvudstadsbladetin haastattelussa, ettei hän tiedä, palaako enää koskaan eduskuntatyöhön.
Zyskowicz sai aivoinfarktin heinäkuussa, ja siitä toipuminen on yhä kesken. Kansanedustaja on yhä sairaalassa.
Terveys tekee tulevaisuudesta hänen mukaansa äärimmäisen epävarman.
Zyskowicz sanoi, ettei hän, lääkärit tai kukaan muukaan tiedä, palautuuko hänen työkykynsä.
Konkarikansanedustajalle on kirjoitettu sairauslomaa toistaiseksi tammikuun loppuun asti.
Zyskowiczista tuli perjantaina Suomen historian pitkäaikaisin kansanedustaja. Hänet valittiin eduskuntaan vuonna 1979.