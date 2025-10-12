Uusi järjestelmä ei koske EU:n kansalaisia.
Euroopan unionin alueella otetaan tänään käyttöön uusi digitaalinen rajanylitystietojärjestelmä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille.
EES eli Entry/Exit System on osa kokonaisuutta, jolla pyritään tehostamaan Schengen-ulkorajojen valvontaa.
Passien leimaamista korvaava järjestelmä otetaan käyttöön rajatarkastuksissa vähitellen puolen vuoden aikana. EU:n kansalaisia, kuten suomalaisia, uusi järjestelmä ei koske.
EES:ään rekisteröidään tiedot henkilöllisyydestä, matkustusasiakirjoista sekä sormenjälkiä ja kasvokuva. Tarkoitus on helpottaa henkilön tunnistamista ja esimerkiksi laskea oleskelun kestoa.
Järjestelmällä myös pyritään torjumaan laitonta maahanmuuttoa ja tehostamaan sisäistä turvallisuutta. Lainvalvontaviranomaisilla on joissain tapauksissa pääsy järjestelmän tietoihin, esimerkiksi terrorismirikosten torjunnassa ja tutkinnassa.