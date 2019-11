Perussuomalaiset julkisti vaihtoehtobudjettinsa: Leikkaisi maahanmuuttokustannuksista reilut 300 miljoonaa ja peruuttaisi polttoaineveron korotuksen

Hallituksen nykyisen talousarvioesityksen mukaan valtion budjetti on ensi vuonna kaksi miljardia euroa alijäämäinen eli menoja on kaksi miljardia euroa enemmän kuin tuloja.

Kaikki oppositiopuolueet esittävät vuosittain oman vaihtoehtobudjettinsa, kun hallitus on esittänyt omansa. Muutoksia hallituksen politiikkaan niiden myötä ei usein tule, mutta varjobudjeteilla oppositiopuolueet saavat teemojaan ja arvovalintojaan esille.

– Ensisijainen tavoitteemme maahanmuuttopolitiikassa on lopettaa kokonaan humanitaarisista syistä tapahtuva maahantulo ja siirtää painopiste paikan päällä auttamiseen, puolue linjaa.

Perussuomalaiset lisäksi korostaa, että naisten ja tyttöjen aseman parantaminen on olennaista kehitysmaiden ongelmien ratkaisemiseksi pitkällä tähtäimellä.

– Kouluttamattomuus tarkoittaa sekä taloudellisia että yhteiskunnallisia menetyksiä globaalilla tasolla. Tärkeintä on siis turvata tyttöjen opiskelumahdollisuudet.

Perussuomalaiset lopettaisi Strasbourg-rallin ja siirtäisi tulkkauskustannukset jäsenmaille

Perussuomalaisten mukaan Suomi on nöyristellyt ja kumarrellut Brysseliin jo vuosikymmeniä.

– Perussuomalaiset vaatii, että aiemmasta poiketen Suomen on jatkossa neuvotteluissa ajettava omaa kansallista etuamme ja vaadittava oman taakkamme kohtuullistamista. Epäreiluista jäsenmaksualennuksista on luovuttava ja samalla on varmistettava, ettei Suomen nettomaksuosuus nouse entisestään, puolue linjaa vaihtoehtobudjetissaan.