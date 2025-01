Perussairaat naiset saivat rajun influenssan sairaalassa – lääkitystä ei aloitettu pyynnöstä huolimatta: "Taistelimme kahdestaan"

Influenssaan sairastuneet naispotilaat kertovat, ettei heidän oireitaan otettu tosissaan HUSin Meilahden tornisairaalassa. Molemmat kärsivät harvinaisista sairauksista ja astmasta.

41-vuotias nainen sairastui Tapaninpäivänä ja päätyi tästä syystä kolmen hengen potilashuoneeseen Helsinkiin. Yhtäkkiä yksi potilaista siirrettiin nopeasti pois huoneesta, nainen kertoo sairaalasta puhelimitse MTV Uutisille.



– Sitten huoneeseen tehtiin kunnon siivous. Täällä olivat silloin minä ja toinen harvinaissairas. Meillä kummallakaan ei ole immuniteetti kohdillaan, vaan olemme alttiita pöpöille.

Naiset miettivät, mille he mahdollisesti olivat altistuneet.



– Lääkärikierrolla kysyimme, mikä eristystä vaativa tauti potilaalla oli. Emme halunneet vaarantaa potilaan intimiteettisuojaa utelemalla, mutta halusimme tietää faktan.



Lääkärin mukaan oli mietittävä, voidaanko asiaa kertoa.



– Tiesimme toki siivouksen laajuudesta, että se oli joku yleisesti tarttuvana pidetty aiheuttaja, 41-vuotias sanoo.



Ohimennen naisille kerrottiin kyseessä olevan influenssa. Mitään toimenpiteitä eristykseen siirretyn potilaan sairastuminen ei henkilökunnan mukaan aiheuttaisi.

Naispotilaat eivät halua esiintyä tässä jutussa omilla nimillään, koska heidän hoitonsa on yhä kesken.

Lääkettä ei annettu

Potilaiden influenssaoireet olivat kuitenkin jo alkaneet. Harvinaisesta sairaudesta kärsivä 41-vuotias ja hänen huonetoverinsa toivoivat sairastumista ehkäisevää lääkekuuria.



– Aamulla pyysimme lääkäriltä Tamifluta. Hänen mukaansa lääkettä ei aloiteta ennen kuin testiin tulee plussa.



Naisten valittaessa kurkun karheutta, hoitajat totesivat, että huoneessa oli huono ilma. Se saattaisi olla syy siihen, että kurkkua kutittelee.



– Nukuimme seuraavan yön ikkuna auki, potilas kertoo MTV Uutisille.

Huoneeseen uusi potilas

Naiset ihmettelivät, kun huoneeseen tuotiin hidän oireistaan huolimatta uusi potilas.



– Kerroimme hänelle, että meillä oli influenssaoireita ja todennäköisesti influenssakin. Sairaalan taholta potilasta ei informoitu mitenkään, naiset ihmettelevät.



– Kun kysyin, miksi uusi potilas tuodaan sairastupaan, hoitaja vastasi, että kaikkialla on täyttä.

Rajut oireet

41-vuotiaan vointi heikkeni rajusti seuraavana yönä.



– Tuntui kuin keuhkot olisivat olleet täynnä vettä. Hengitys oli todella vaikeaa.



Molemmilla naisilla on vaikea astma ja useampia harvinaisia sairauksia.



– Paikalle saatiin lääkäri, joka ihmetteli, miksi meille ei ollut annettu Tamifluta.



– Lääkitys aloitettiin, mutta siinä vaiheessa olimme jo kaksi vuorokautta myöhässä, nainen kertoo.



Uusi potilas oli edelleen samassa huoneessa. Naiset kertoivat hänelle olleensa tässä vaiheessa todella sairaita.

Silti vieraat olisivat saaneet kulkea huoneessa normaalisti, eivätkä hoitajatkaan käyttäneet kasvomaskeja.

– Tuntui, että taistelimme kahdestaan rajua influenssaa vastaan.

0:50 Ylilääkäri Asko Järvinen kertoo videolla, mistä influenssan tunnistaa.

Kotitestit woltaten

Naisten ensimmäiset influenssatestit sairaalassa olivat negatiivisia, joten he pyysivät nyt uutta testausta. Uutta testiä ei kuitenkaan otettu.



– Aamuyöllä tunsin, kuinka oireet nousivat keuhkoista nenänieluun ja tein ostosten mukana Woltilla tilatun kotitestin. Tulos oli positiivinen, 41-vuotias kertoo.

Nainen kertoo, että positiivinen testi oli yöpöydällä, kun labrahoitaja tuli aamulla huoneeseen ilman maskia.



– Sanoin, että tiedätkö, että minulla on influenssa A. Haluatko suojautua? Hoitaja lähti hakemaan maskin.



Naisten mukaan hoitajat liikkuivat ennen saman päivän iltapäivää edelleen pääosin ilman maskia.

Tamiflu-annos tuplataan

Toinen testikierros sairaalassa tehtiin positiivisen kotitestin innoittamana. 36-vuotiaan testi oli positiivinen. 41-vuotiaan toinen testi sen sijaan näytti vielä negatiivista, vaikka kotitestissä oli punainen viiva.



Tässä vaiheessa uusi potilas siirrettiin pois huoneesta.

– Olin todella heikossa kunnossa, sillä vointi oli ollut huono jo ennen influenssaa, 41-vuotias kertoo.

– Olen sairastanut elämäni aikana lukuisia infektioita, influenssat mukaan lukien, mutta tämä oli rajua tekoa.



Nainen sai keuhkolääkkeen ja molempien naisten Tamiflu-annokset tuplattiin.

Turvallinen ja tehokas lääke

HUS:in infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kommentoi asiaa yleisellä tasolla.



– Mikäli influenssa tai muu herkästi tarttuva hengitystieinfektio todetaan, tällainen potilas pyritään hoitamaan, jos mahdollista, omassa huoneessaan.



– Samassa tilassa altistuneet yleensä ohjeistetaan Tamiflun käyttöön jo ennen kuin oireet alkavat. Näin pyritään ehkäisemään oireisen taudin saaminen, Järvinen kertoo.

Infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvisen mukaan perussairaiden kohdalla lääkehoidon aloittamisen kynnys on matalampi.MTV

Tamiflu on influenssalääke, jonka vaikuttava aine on oseltamiviiri. Sitä käytetään influenssaviruksen aiheuttaman infektion ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.



– Oseltamiviiri on turvallinen ja sangen tehokas, eli siinä mielessä varsin helppo käyttää.



– Potilaiden hoidossa henkilökunta käyttää hengityssuojainta lähikontakteissa, jotta he eivät saa tartuntaa ja vie tautia eteenpäin, ylilääkäri lisää.

Nopeasti lääkityksen saaneet potilaat eivät enää tartuta eteenpäin.



– Jos potilaalla on kyetty aloittamaan oseltamiviiri, viruseritys laskee ja tartunnan riski on sen jälkeen hyvin pieni, Asko Järvinen selittää.

Huonekoot pienentyneet

Influenssaan sairastuneet pyritään Järvisen mukaan hoitamaan omassa tilassa. Sinne ei oteta uusia potilaita, jos huoneessa ei kyetä pitämään riittävää etäisyyttä. Sitä, miksi tässä näin ei toimittu, Järvinen ei kommentoi, koska ei ole perehtynyt kyseiseen tilanteeseen.

– Sairastuneet pyritään hoitamaan omassa huoneessaan tai tilaeristyksessä, jolloin tartunnan mahdollisuus toiseen potilaaseen on pieni.

Potilaiden välillä tulee olla tarpeeksi etäisyyttä ja vuoteet eristetty väliverhoilla.

– Onneksi huonekoot ovat pääosin pienentyneet. On enemmän yhden hengen huoneita ja pieniä huoneita. Riskit tautien leviämiselle ovat näin vähäisemmät, Järvinen sanoo.

"Asiat eivät menneet ihan parhain päin"

MTV Uutisten haastattelemat potilaat kokevat jääneensä yksin altistusten ja influenssan tuomien vaikeiden oireiden kanssa.



– Lopulta yksi hyvä lääkäri pelasti tilanteen, vaikkakin kaksi vuorokautta liian myöhään, naiset kertovat sairaalasta.



– Aina, jos potilaalle tulee kokemus, ettei heitä ole kuunneltu, voi sanoa heti, että asiat eivät ole menneet parhain päin, Asko Järvinen toteaa.

MTV Uutisten haastattelemien naisten hoito on yhä kesken.



36-vuotias kertoo olevansa edelleen hyvin sairas ja unelias. Hän on yhä sairaalassa.



41-vuotias kotiutettiin keskiviikkona hänen omasta ja läheistensä vastustuksesta huolimatta. Nainen kertoo olevansa edelleen huonossa kunnossa, minkä vuoksi hän joutui hakeutumaan sairaalasta omin voimin päivystykseen.