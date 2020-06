Koronapotilaalla todettiin hengenvaarallinen keuhkoveritulppa – kertoo kokemastaan MTV Uutisille: "Jos en olisi itse vaatinut lisätutkimuksia, en ehkä olisi enää tässä"

– Sairastuin äkillisesti yön aikana korkeaan kuumeeseen, hakkaavaan yskään ja lihassärkyyn 12. huhtikuuta, nainen kertoo MTV Uutisille.

Häneltä otettiin koronatesti, joka näytti negatiivista.

– Ensimmäiset koronatestit otettiin huolimattomasti, minkä vuoksi uskon testituloksen olleen negatiivinen. Lisäksi myöhemmin on todettu, että nielutesteistä lähes 40 prosenttia on virheellisiä.

Toukokuussa infektiolääkäri totesi naiselle, että vaikka testitulokset ovat olleet negatiivisia, kyseessä on selvästi koronavirus ja sen aiheuttama jälkitauti. MTV Uutiset on nähnyt naisen potilastietoja, joissa sairausloman syynä mainitaan epäily koronaviruksesta vielä kesäkuun alussa.

Naiselle oli tehty testit myös kaikista muista harvinaisemmistakin viruksista, mutta mikään testituloksista ei ollut positiivinen.

Kunto romahti kesäkuussa

Maanantaina 8. kesäkuuta koronavastaanoton lääkäri soitti naiselle. Nainen kertoo lääkärin sanoneen, että koska naisen kunto oli taas romahtanut, olisi syytä tehdä lisätutkimuksia.

– Tutkimukset tehtiin ja keuhkokuvissa näkyi koronalle tyypillisiä muutoksia. Torstaina lääkäri soitti uudestaan ja määräsi minut päivystykseen, jossa minulle kerrottiin, että perjantaina olisi tarkoitus ottaa vasta-ainekoe.

Perjantaina Hyvinkään infektio-osastolle naista saapui hänen mukaansa tapaamaan "erikoinen lääkäri".

– Lääkäri aloitti kohtaamisen sanomalla, että minulla on sairaalakierre, eikä hän oikein tiedä, miten minua nyt enää voisi tutkia. Keuhkoveritulppatesti oli otettu huhtikuussa ja lääkäri oli sitä mieltä, että keuhkoveritulppa se ei ainakaan voi olla.

– Tässä vaiheessa raivostuin ja kysyin, että miten voit sanoa, että keuhkoveritulppaa ei voi olla, jos testi on otettu huhtikuussa ja nyt on melkein juhannus. Itsekin sairaanhoitajana tiedän, että se voi iskeä yllättäen.

Nainen kertoo lopulta päässeensä keuhkolääkärin määräyksellä kuvauksiin. Kuvauksissa selvisi, että naisella oli keuhkoveritulppa.

HUS: Koronapotilailla poikkeavan suuri veritulppariski

MTV Uutiset kysyi kuinka HUSissa ohjeistetaan hoitamaan keuhkoveritulppaepäilyt. Potilaiden tietosuojan takia johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ei ottanut kantaa yksittäiseen tapaukseen.

Potilaan mukaan hän joutui itse pyytämään keuhkoveritulppatestiä, sillä hoitava lääkäri oli sitä mieltä, että huhtikuussa otettu veritulppatesti oli riittävä. Keuhkokuvauksessa keuhkosta löytyi tulppa. Keuhkoveritulppahan voi kehittyä nopeastikin, mitä vastaatte tähän?

– Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen liittyy poikkeavan suuri veritulppariski. Taudin yhteydessä on todettu paljon veritulppia. HUSissa on olemassa hoito-ohjeet, jotka on laadittu koronapotilaita varten, ja korostetusti käytetään tukoksenestolääkitystä, Mäkijärvi vastaa.

– Yleisesti ottaen verisuonitukosten tunnistaminen ja diagnosointi voi olla vaikeaa. Oireet voivat olla lieviä, ja ne voivat sekoittua muihin sairauksiin.

Tulpan syytä ei selvitetty

Keuhkoveritulppa on hengenvaarallinen tila, joka voi pahimmillaan tukkia keuhkoverenkierron ja aiheuttaa aivojen ja sydämen hapen puutteen.

– Iltapäivällä sama lääkäri tuli ja sanoi, että kyllä sinulla nyt olikin se keuhkoveritulppa, nainen kertoo.

– Minulle kerrottiin, että joudun vuodeosastolle koko viikonlopuksi ja saan käydä vain kahden metrin päässä vessassa. Olin totaalisen yksin viikonlopun, sillä eristyshuoneissa ei saa olla muita potilaita.

Keuhkoveritulpan syy oli naisen mukaan tarkoitus tutkia maanantaina. Kun sama naista hoitanut lääkäri ja osastolääkäri tulivat maanantaina tämän huoneeseen, erikoiset tapahtumat jatkuivat, hän kertoo.

– Olin tehnyt listan asiallisia kysymyksiä liittyen keuhkoveritulpan kanssa elämiseen. En saanut niihin mitään vastauksia. Lisäksi he kertoivat, että minut kotiutetaan ilman lisätutkimuksia. Siinä vaiheessa meinasi tulla itku.

Nainen kertoo ihmetelleensä, miten hänet voidaan kotiuttaa ilman lisätutkimuksia. Hän kokee sairaanhoitajana, että keuhkoveritulpan syy on selvitettävä, varsinkin, kun kyseessä on nuori ihminen.

– Kysyin lääkäreiltä, että eikö keuhkoveritulppa yleensä yhdistetä koronaan ja kerroin, että infektiolääkäri oli todennut minulla koronaviruksen.

Nainen kertoo MTV Uutisille lääkärien sanoneen, että jos testitulos ei ole näyttänyt koronaa, minulla ei voi olla koronaa.

HUS: Toistuvien veritulppien syy tutkitaan tarkoin

Markku Mäkijärvi ei voi yksittäistä potilastapahtumaa kommentoida.

– Yleensä kun koronavirustartunta todetaan, niin tehdään herkällä kynnyksellä veritulppatestit. Yksittäistapauksia on todella vaikea kommentoida, kun emme tiedä yksityiskohtia. Emme tiedä mitä on tarkalleen tapahtunut ja mitä oireita on todettu.

Kyseessä on alle 40-vuotias nainen. Hänen mukaansa veritulpan perussyytä ei sen kummemmin tutkittu. Onko kyseessä HUSin yleinen toimintatapa, että veritulppien perussyytä ei aina selvitetä?

– Kyllä se tilanne ja riskiarvio tehdään aina. Todennäköisesti on arvioitu, että koronavirustartunta selittää veritulpan syyn. Jos kyseessä on ensimmäinen veritulppa, niin heti ei lähdetä kaikkia mahdollisia syitä selvittämään. Sitten kun on toistuvia veritulppia, niin tehdään laajemmat selvitykset.

2:19 WHO:n mukaan osassa maailman maita on ehkä käynnissä jo koronan toinen aalto.

"Olen itkenyt tapahtumia jälkikäteen"

Lääkärit päättivät kotiuttaa naisen viikonlopun jälkeen maanantaina.

– Kun nuori lääkäri tuli huoneeseeni kertomaan, että minut kotiutetaan, pyysin häntä odottamaan, että saan mieheni mukaan keskusteluun puhelun välityksellä.

Lääkäri oli naisen mukaan vastahakoinen odottamaan ja hänen mukaansa menetti malttinsa.

Nainen kertoi lääkärille aikovansa tehdä hoitojaksosta hoitovirhekantelun.

– Olen itkenyt tapahtumia jälkikäteen ja miettinyt, että en itse voisi ikinä sairaanhoitajana kohdella potilastani noin.