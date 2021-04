Kun rajoituksia höllennettiin Britanniassa, ihmiset ryntäsivät ulos – "Uskon, että tämä johtaa uuteen sulkuun, mutta en välitä"

– Tuntuu, kun olisin päässyt pois vankilasta. Juhlimme syntymäpäiviä ja tämä on paras syntymäpäivälahja mitä voi saada, ravintolan asiakas kertoo videolla.

– Oloni on tosi hyvä. Uskon sataprosenttisesti, että tämä tulee johtamaan uuteen sulkuun, mutta Yolo.

Yololla tarkoitetaan lyhennettä "You only live once". ja sanontaa käytetään silloin, kun halutaan elää hetkessä eikä haluta murehtia huomista.