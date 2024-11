Anna ja Hai jatkavat ystävinä Ensitreffit alttarilla -ohjelman jälkeen. He perkasivat MTV Uutisille omaa Ensitreffit-matkaansa ja kertoivat, mitä heille kuluu nykyään.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman 11. kausi tulee päätökseensä tiistaina 26. marraskuuta, ja parien päätökset liittojensa jatkumisesta selvisivät jo viikkoa aiemmin esitetyssä jaksossa.

Yhdessä MTV Uutisten haastatteluun saapuneet Anna ja Hai kertovat, että heillä molemmilla pyyhkii tahoillaan hyvin. Ensitreffit alttarilla -kauden Mitä heille kuuluu nyt? -jaksossa kävi ilmi, että Anna on muuttanut Espoosta Turkuun ja Hai puolestaan ikiomaan kotiinsa, jota hän on remontoinut.

– Paljon on ollut muutoksia elämässä. Kun miettii hääpäivän ajankohtaa loppukeväällä, niin sen jälkeen on kyllä tapahtunut tosi paljon kaikkea, Anna toteaa MTV Uutisille.

Anna ja Hai kuvattuina hääpäivänään.

Anna ja Hai kertoivat Ensitreffit alttarilla -kauden toiseksi viimeisessä jaksossa asiantuntijoille, että olivat pohtineet pitkään päätöstään avioliittonsa tulevaisuudesta. He kertoivat tulleensa lopulta siihen tulokseen, etteivät jatka enää aviopuolisoina, vaan rakkaina ystävinä. Kaksikko ei näe, että heidän välilleen voisi enää nyttemminkään kehittyä romanttisia tunteita.

Hain ja Annan avioliiton alkupuolta varjostivat erilaiset hankaluudet, jotka alkoivat jo häämatkalla. Kaksikko kuvailee kyseessä olleen varsinainen väärinymmärrysten sarja.

Hai toteaa, että alussa tapahtuneiden väärinymmärrysten jälkeen on vaikeaa päästä takaisin lähtöruutuun ja löytää ihastumisen tunteita uudelleen. Samaa mieltä on Anna.

– Kun vihdoin selätimme väärinymmärrykset ja yhteentörmäykset, oli toisaalta aika vaikeaa löytää jotain yhteistä, jonka päälle olisimme lähteneet rakentamaan (avioliittoa). Kun pääsimme lähemmäs toisiamme, niin huomasimme, että olemme vähän kuin eri maailmoista, Anna sanoo.

– Pohdimme paljon sitä, olisimmeko jatkaneet vielä kuvausurakan jälkeen, mutta keskusteluiden jälkeen tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että molemmista tuntui hankalalta ajatukselta, että romanttisia tunteita löytyisi, hän jatkaa Hain kompatessa.

Anna sanoo, että vaikkei hänen ja Hain välille syntynyt romantiikkaa tai kemiaa, on heidän keskinäisessä suhteessaan kuitenkin varmasti ollut jotain rakkaudellista, sillä kyseessä on ollut heille molemmille merkittävä ja erityislaatuinen ihmissuhde.

– Olemme kuitenkin käyneet aikamoisia vaiheita läpi ja ylipäätään se, että olemme olleet avioliitossa ja opettaneet puolin ja toisin kaikenlaisesta ihmisyydestä toisiamme sekä yrittäneet ymmärtää itseämme ja toista. Se on jotain niin ainutlaatuista ja erityistä, mitä ei varmasti tule kokemaan missään muussa elämänvaiheessa tai kenenkään muun ihmisen kanssa, Anna sanoo.

– Koimme tämän yhdessä. Ihan ainutlaatuinen kokemus ja olemme oppineet toisistamme tosi paljon, kävelleet kivistä reittiä ja päässeet sitten johonkin vähän tasaisempaan sekä löytäneet kommunikaation. Rakkaina ystävinä kokisin tämän siten, että kokemuksemme on todella uniikki ja haluamme totta kai tietää, mitä toiselle kuuluu, Hai komppaa.

Kaksikko on pitänyt yhteyttä kuvausten jälkeenkin. He ovat keskustelleet viestitse jaksojen tapahtumista ja vaihtaneet satunnaisesti kuulumisia. Vaikkei ex-avioparilla olekaan esimerkiksi yhteisiä mielenkiinnonkohteita, jotka voisivat siivittää keskusteluja, ovat he siitä huolimatta kiinnostuneita toistensa kuulumisista ja siitä, onhan toisella kaikki hyvin.

"Haluan ottaa vastuun siitä, mitä olen tehnyt tai sanonut"

Kauden viimeisessä jaksossa Anna kertoi, että hänelle tuli kauden alkupään jaksoja katsottuaan tarve käydä Hain kanssa asioita vielä kertaalleen läpi ja pahoitella jaksoissa nähtyä käytöstään. Hän kertoo nyt MTV Uutisille, että myös hänen läheisensä säikähtivät kauden ensimmäisiä jaksoja, sillä nämä eivät tunnistaneet Annaa niistä.

– Olen yrittänyt vastata, että kyllä se olen minä. Ehkä minunkin on vaikeaa tunnistaa itseäni siitä alusta, mutta tiedän, että kyllä tuo olen minä ja olen sanonut nuo asiat. Haluan ottaa vastuun siitä, mitä olen tehnyt tai sanonut.

Anna ja Hai kohtasivat hankaluuksia häämatkallaan.

Anna muistuttaa, että jaksoissa nähdään leikattua materiaalia, joka saattaa korostaa ikäviä asioita ja tapahtumia.

– Mutta ylipäätään, kun tilanne esitettiin todella kärkkäästi, tuli minulle kauhistus siitä, että olenhan minä jollain tavalla pahoitellut Haille käytöstäni. Siinä kohtaa tajusin dynamiikkamme menneen helposti niin, että minä nostin esille asian, johon en ollut tyytyväinen ja Hai rupesi pahoittelemaan sitä minulle, Anna kertaa.

– Vasta jälkikäteen ymmärsin, että käytökseni Haita kohtaan on ollut epäkohteliasta enkä ole ottanut häntä tarpeeksi huomioon, hän jatkaa.

Anna kertoo ajatelleensa kuvausten alusta asti, että mikäli hän ja Hai haluavat liittonsa toimivan, vaatii se asioiden ääneen sanomista heti silloin, kun jokin ei tunnu hyvältä.

– Mutta kun niitä asioita tuli, tuli ja tuli, niin sittenhän siitä tuli helposti semmoinen (ajatus), että minä läksytin Haita, vaikka kyse oli enemmänkin siitä, etten halunnut padota mitään sisälleni, koska tiesin, että sitten me vasta ongelmissa ollaankin, hän sanoo.

– Temperamenttimme ovat myös niin erilaiset, ja ymmärsin, ettei Haille ole ehkä ollut helppo paikka nostaa kättä pystyyn ja sanoa, että "Sinä tukehdutat minut, olet kävellyt ylitseni niin monta kertaa, huomaa myös minun puoleni", hän jatkaa.

Hai kertoo, että jousti alkuhankaluuksien keskellä paljon omia rajojaan yrittäessään ymmärtää Annaa.

– Jos toinen voi pahoin tai on ahdistunut, niin en minä rupea itse nostamaan omia asioitani esiin. Silloin voi tuntua siltä, etten huomioi Annaa. Minun olisi ehkä joissain kohtaa pitänyt sanoa enemmän, mitä tunnen, mutta Anna rohkaisikin minua siihen ja löysimme yhteisen kommunikaatiotyylin, Hai pohtii.

Kaksikko ajattelee toimineensa tietämättään ikään kuin ristiin. Siinä missä Hai ei ollut tottunut suoraan puheeseen heti alkumetreillä ja oli asian suhteen varovainen, oli Anna tottunut siihen, että hänen suoraan puheeseensa vastataan haastamalla, ja myös toivoi sitä.

– Emme nähneet sitä, että omalla toiminnallamme lietsoimme toisen oloa ja käytöstä. Se on ollut aikamoinen oppikoulu kummallekin.

Näin Anna ja Hai toimisivat nyt toisin

Ensitreffit alttarilla -matkansa suhteen Anna ajattelee, että aina voi jossitella sekä miettiä, mitä tekisi jälkiviisaana toisin. Hänen mukaansa häät, häämatka sekä kaikki ympäröivä olivat kuitenkin suuri shokki. He yrittivät navigoida tilanteessa Hain kanssa kahdestaan parhaan tietonsa ja taitonsa mukaan.

Hai toivoo, että hän ja Anna olisivat saaneet enemmän vinkkejä ennen ensitapaamistaan. Hai olisi antanut itselleen vinkiksi esimerkiksi sen, ettei heillä ole kiire eikä heidän kannata hypätä suoraan syvään päätyyn, vaan nauttia häistä ja häämatkasta.

– Käytökseni olisi varmasti ollut ihan erilaista. Olisin muuttanut käytöstäni rennommaksi ja ehkä ottanut enemmän ohjia käsiini. Siinä ajattelin, että nyt olemme solmineet avioliiton ja menemme täysiä, tämän pitää onnistua. Oli paineita. Siksi ehkä joustin tosi paljon ja annoin tilaa sekä menin kaikilla ehdoilla, mitä vaadittiin, tarvittiin ja haluttiin, Hai sanoo.

– Oman toimintani muuttamisesta voisin ajatella, että olisin voinut päästä nopeammin pois ärsytyksestä sekä omista keloistani ja tunteistani. Mutta vaikka meillä oli alussa konflikteja ja väärinymmärryksiä, niin haluan ajatella suurella empatialla meitä molempia niissä tilanteissa, Anna jatkaa.

Anna ja Hai ajattelevat olleen fiksua, että he olivat yhteydessä asiantuntijoihin vaikeuksia kohdatessaan.

Ohjelman vastaava tuottaja Saija Simoni Banijay Finland -tv-tuotantoyhtiöstä kertoi MTV Uutisille, että osallistujia pyritään valmistelemaan mahdollisimman hyvin ja kokonaisvaltaisesti tulevaa kokemusta varten koko pitkän castingprosessin ajan. Sen myötä käydään läpi myös ensitapaamisen, tutustumisen ja suhteen rakentumisen eri vaiheissa tulevia yllättäviä reaktioita ja tunteita. Osallistujia pyritään valmistelemaan etukäteen henkisesti myös kuvausjakson mukanaan tuomaan kuormitukseen.

– Asiantuntijat ovat erittäin aktiivisesti mukana koko prosessin ajan aina castingista ohjelmakauden päättymiseen saakka, Simoni kertoi.

Osallistujat saavat matalalla kynnyksellä yhteyden asiantuntijoihin kuvausten aikana joko suoraan tai tuotannon kautta. Asiantuntijat ovat myös itse suoraan yhteydessä osallistujiin parin halukkuuden ja tuen tarpeen mukaan.

Hai sanoo, että he saivat asiantuntijoilta paljon tukea ja vinkkejä konfliktitilanteidensa keskellä.

– Kun meille tuli väärinymmärryksiä, niin olimme oma-aloitteisesti yhteydessä asiantuntijoihin ja koetimme korjata tilannetta ja hakea apua. Se oli fiksu veto, hän sanoo.

– Asiantuntijoiden avulla pääsimme tosi syvälle omaan itseemme ja paremmin myös toisen maailmaan. Heistä oli suuri apu, kun yritimme ymmärtää toisiamme paremmin. Se on ollut iso apu meille ja asia, jota muistelen hyvällä, vaikka alussa olikin sellainen olo, että jäi aika yksin, Anna säestää.

Hai ja Anna ottivat konfliktitilanteissa yhteyttä asiantuntijoihin.

Osallistujat voivat olla yhteydessä asiantuntijoihin ja tuotantoon myös silloin, kun ohjelmaa aletaan näyttää televisiossa.

– Tuen tarpeen määrä riippuu täysin siitä, miten paljon kukin osallistuja sitä tarvitsee ja on halukas vastaanottamaan. Isona terapeuttisena tukirakenteena on myös jaksojen ennakkokatselut yhdessä muiden parien, tuotannon ja asiantuntijoiden kanssa. Näihin tapaamisiin muutama osallistuja ei ole halunnut osallistua vedoten henkilökohtaisiin esteisiin. Kaikille osallistujille on pakollisena myös psykologikäynti ohjelman viimeisen jakson ulostulon jälkeen, Simoni kertoi.

Anna ja Hai ajattelevat, että kun kokemuksesta on vierähtänyt vielä enemmän aikaa, havahtuvat he varmasti jossain vaiheessa omaan rohkeuteensa ja siihen, miten he uskalsivat pistää itsensä likoon.

– Tällä hetkellä on ehkä vielä sellaisessa tilanteessa, ettei ymmärrä, miten paljon se on vaatinut meiltä molemmilta, että olemme hypänneet tällaiseen ja kuitenkin hankalassa tilanteessa tehneet parhaamme. Onhan se äärettömän arvokas ja hieno juttu, mitä toivon mukaan vuosien päästä muistelee jo pelkästään hyvällä, Anna sanoo.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman 11. kausi katsottavissa MTV Katsomossa.