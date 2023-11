Pernilla Böckerman loukkaantui voimistelussa pahasti 10-vuotiaana: "Koulussa meni vuosi nukkuen, kun olin vahvoissa kipulääkkeissä"

– Lajina voimistelu on hyvin toispuoleinen. Siinä halutaan aina näyttää parasta ja ollaan ääriasennoissa. Kun tuota tekee vuodesta toiseen, niin se alkaa vaikuttaa myös omaan kehoon. Treeneissä toki tehdään kumpaakin puolta, mutta esimerkiksi toispuoleisia kisakoreografioita voidaan treenata puolikin vuotta. Tämä oli luultavasti oireideni taustalla isoimpana ongelmana, Böckerman kertoi MTV Uutisille.

– Se oli maailman turhauttavin hetki, kun saat kuulla, että sinulla on virheasento selässä. Epäiltiin murtumia, skolioosia, reumaa, syöpää…kävin läpi kaiken. Kysyin tuolloin äidiltä iltaisin, että olenko elossa huomenna. Se on pelottavinta, kun et tiedä, mikä sinua vaivaa. Jossain vaiheessa toivon, että saisin edes jonkin vastauksen, oli se sitten mikä tahansa, niin sitä osattaisiin hoitaa.