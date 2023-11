Pernilla Böckermanin Arttu-kumppani iloitsee rakkaansa TTK-voitosta: "Suurta urheilujuhlan tuntua"

Böckermanin kumppani, poliisi Arttu Kilpeläinen on kannustanut rakastaan koko TTK-syksyn ajan. Kilpeläinen oli paikan päällä kannustamassa Böckermania myös jännittävässä TTK-finaalissa

Kilpeläinen kertoi aiemmin MTV Uutisille , että hänestä on ollut hienoa seurata Böckermanin matkaa kilpailussa.

– Sitä kehitystä on ollut mahtava seurata. Alkuun tietysti kaikki tuntui hänestä tosi hankalalta, kunnes se lähti sujumaan. Toivotaan, että hän pääsee semifinaaliin ja sen jälkeen voittaa koko kilpailun, Kilpeläinen sanoi tuolloin.

– Välillä hänellä on hyviä päiviä ja välillä vähän huonompia. Pernilla on fyysisesti todella hyvässä kunnossa, mutta kyllä se henkinen puoli kuormittaa. Pitää pysyä pää ja mieli kunnossa. Tämä kaikki on hänelle niin uutta. Pyrin olemaan tukena olemalla läsnä, mutta myös olemalla kotona mahdollisimman vähän tiellä.