Perintöverolle esitetään pidempää maksuaikaa, mutta korko olisi jopa 11 prosenttia – "Se on täysin kohtuuton"

Tarkoitus on ollut hyvä. Petteri Orpon (kok.) hallituksen lakiluonnoksessa perintöveron maksuaika kasvaisi kymmeneen vuoteen. Samalla etujärjestöt ovat huolestuneet suunnitellusta korkotasosta, jossa vuosikoron marginaali olisi seitsemän prosenttia.

– Nyt kahden vuoden jälkeen saatavat ovat voineet voineet mennä ulosottoon, tai yritys on päätynyt konkurssiin. Pidennys on hyvä, ainoa korjattava asia hallituksen esityksessä on viivästyskorko, sanoo toimitusjohtaja Teemu Lehtinen Veronmaksajain Keskusliitosta.

– Se on täysin kohtuuton, kun se on nyt viitekorko plus seitsemän prosentin marginaali eli 11 prosenttia. Sen koron pitää olla kohtuullisempi, sitten tämä on hyvä uudistus, Lehtinen jatkaa.

Liitolta muitakin toiveita

Perheyritysten liitto toivoo, että maksuajan pidennys koskisi myös lahjaveroa. Jo tällä hetkellä sukupolven vaihdoksen tekevä yrittäjä voi saada pidemmän maksuajan ilman korkoa, mikäli perijä on mukana yrityksen toiminnassa ja omistaa siitä vähintään kymmenen prosenttia.

Silti nykyinen hallituksen esitys saa kritiikkiä myös perheyrittäjiltä.

– Nythän sinne on määritelty varsin korkea, oikeastaan kohtuuton viivästyskorko. Ja jos määritellään että maksulle on maksuaikaa, niin silloin se maksu ei voi myöskään viivästyä. Joten katsotaan, että viivästyskorko -ajattelu on perusteeton, sanoo toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

­Hallitusohjelmaan on myös kirjattu, että monien yritysten toivomaa perintöverotuksen korvaamista luovutusvoittoverolla selvitetään. Siinä kyseessä on jo korkotasoa isompi, periaatteellinen kysymys.

– Se on äärimmäisen suuri, mutkikas, monimutkainen asia, jossa on myös häviäjiä, ei ainoastaan voittajia. Sitä varmasti selvitetään tulevaisuudessa, sanoo Veronmaksajien Lehtinen.