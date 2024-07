Perheen kuukausien piinalle loppu – Poliisi nappasi pitkästä kiusanteosta epäillyt lapset verekseltään

– Asukkaat ovat kertoneet, että heidän yörauhaansa on jo useamman kuukauden ajan häiritty, ja he ovatkin joutuneet soittamaan useasti hätäkeskukseen. Asunnon läheisyydessä on nähty tapahtumien aikana useampia nuoria, poliisi kertoo tiedotteessa.