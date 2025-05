Pep Guardiola uhkaa jättää Man Cityn

Pep Guardiola on uhannut jättää Manchester Cityn, jos seura ei pienennä joukkueensa kokoa tänä kesänä.

Useat ykkösjoukkueen pelaajat jäivät kokoonpanon ulkopuolelle tiistaina, kun Man City voitti Bournemouthin 3–1-lukemin Valioliigassa. Guardiola on sanonut olevansa tyytymätön siihen, että joutuu jättämään niin monta pelaajaa joukkueensa ulkopuolelle.

Abdukodir Khusanov, Savinho, James McAtee, Claudio Echeverri ja Rico Lewis jäivät kaikki tiistaina pois otteluryhmästä, johon saa nimetä 20 pelaajaa. Vaikka tilanne on vahva osoitus Man Cityn joukkueen laajuudesta, haluaa Guardiola työskennellä ensi kaudella kapeammalla ringillä.

– Kerroin seuralle, etten halua suurempaa joukkuetta. En halua jättää viittä tai kuutta pelaajaa ulkopuolelle. En halua sitä. Minä lopetan. Jos teette pienemmän joukkueen, minä jään, Guardiola sanoi BBC:n mukaan.

– Minun sieluni ei kestä kertoa pelaajilleni katsomossa, että he eivät voi pelata.

Man City on kärsinyt tällä kaudella isoista loukkaantumisista, minkä seurauksena joukkuetta vahvistettiin neljällä uudella hankinnalla tammikuun siirtoikkunassa. Muun muassa Ballon d'Or -voittaja Rodrin kausi päättyi polvivammaan jo syyskuussa.

– Kolmeen, neljään kuukauteen emme saaneet valittua 11 pelaajaa, kun meillä ei ollut puolustajia. Se oli hyvin vaikeaa. Sen jälkeen pelaajat kuntoutuivat ja palasivat, mutta ensi kaudella se ei voi olla niin, Guardiola jatkoi.

– En voi valmentaa 24 pelaajaa ja joka kerta kun valitsen, minun täytyy jättää 4-6 heistä kotiin, koska he eivät voi pelata. Näin ei voi tapahtua. Sanoin seuralle, etten halua sitä.

Pelaajia on siis saatava kaupan. Kevin De Bruyne on toistaiseksi ainut pelaaja, joka on vahvistanut jättävänsä Manchester Cityn kuluvan kauden päätteeksi. Jack Grealish on toinen, jonka lähtöä pidetään todennäköisenä.

Man City nousi tiistain Bournemouth-voitollaan Valioliigassa kolmanneksi. Sen on saatava piste kauden viimeisestä ottelusta Fulhamia vastaan, jotta se varmistaa paikkansa ensi kauden Mestarien liigassa.