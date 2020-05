Pikkuinen hirvi löydettiin kuoleman kielistä ojanpohjasta – nyt Markku Harju hoitaa Rudy-vasaa olohuoneessaan: "Luonto on raaka. Heti selvisi, miksi se oli hylätty"

Paikallisen eläinlääkärin kanssa neuvoteltuaan he päättivät, että vasa on paras toimittaa villieläinhoitolaan Harjun luokse Mustasaareen, Pohjanmaalle. Ensimmäisenä Rudy-vasan löytymisestä kertoi Maaseudun Tulevaisuus .

Emo jättää sairaan vasan kuolemaan

Harjun villieläinhoitolassa hoidetaan kaikenlaisia kotimaisia villieläimiä, ja hoitolassa on tälläkin hetkellä noin 200 eläintä. Heikossa kunnossa olevan vasan hän otti sisälle kotiinsa, kuten on ottanut aiemminkin.

– Luonto on sen verran raaka aina, että jos hirviemolla on tämmöinen poikanen joka ei osaa juoda, se ottaa terveen vasan ja jättää sairaan kuolemaan.

Vanhat maatilojen emännät apuun

Seuraavaksi etsinnässä tutti

Rudy saattaa päästä vielä vapauteen

Lahjoitusten ja tukijäsenten varassa pyörivä hoitola on Harjulle elämäntapa. Hänen mukaansa hoitola on käynyt neuvotteluja Luonnonvarakeskuksen kanssa tutkimustyöstä. Nykyään hirviä on niin paljon, että he miettivät, miten hylättyjä vasoja voisi palauttaa takaisin luontoon.