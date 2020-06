Eläinsuojeluneuvoja Maija kohtaa työssään eläinten kiduttamista – kissoja ammutaan kivääreillä ja linnunpoikasia naulataan puuhun

Maija Raatikaisen ura eläinsuojelijana alkoi jo 80-luvulla. Hän toimii tällä hetkellä Vaasan seudun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana ja on myös mukana SEY Suomen eläinsuojelun hallituksessa. Ammatiltaan Raatikainen on erityisluokanopettaja.

Ei vain tapeta, vaan kidutetaan

Hän muistelee esimerkiksi tilanteita, joissa luonnonvaraisia eläimiä on lävistetty elävänä terävillä kepeillä tai naulattu kiinni puuhun tai maahan.

Raatikaisen mukaan vastaavia järkyttäviä tapauksia, joissa eläimiä pahoinpidellään ja kohdellaan välinpitämättömästi, on loputon määrä.

Kissoja ammutaan kivääreillä

Tuoreena muistissa Raatikaisella on tapaus tältä vuodelta Pietarsaaresta, jossa kissoja on ammuttu ilmakivääreillä.

– Liikkeellä on lauma nuoria, jotka tarkoituksella tappavat kissoja ilmakivääreillä. Yksi eläin on menehtynyt ja useampi muu on loukkaantunut saatuaan osumia luodeista, hän kertoo.