Aivosyöpään sairastuneen Pentti Matikaisen muhkea riita Jääkiekkoliiton kanssa: satojen tuhansien eurojen menetykset

Pentti Matikainen ei esittelyjä kaipaa, korkeintaan lyhyt muistutus riittää. Suomen jääkiekkoleijona numero 135. Mies, joka vei Leijonat mitaleille – Calgaryn olympiahopea 1988, Kanada-cupin pronssi 1991 ja MM-hopea Prahan keväässä 1992.

Vuosikymmeniä kestänyt työura suomalaisen jääkiekon parissa ja sen hyväksi. Kun tuli ansaitun eläkkeen aika, eläkepäätöksestä löytyikin jotain kummallista.

– Huomasin, että eläkekertymästä uupui Suomen jääkiekkoliiton osalta vuodet 1987-88. Ei ollut minkäänlaista kertymää, aivan kuin en olisi ollut töissä liitossa ollenkaan, Matikainen kertoo MTV Urheilulle.

– Otin yhteyttä liiton toimitusjohtajaan, joka vastasi että en varmaankaan ole ollut vielä töissä niinä vuosina. Sanoin, että omasta mielestäni olen, kun se eka arvokisamitalikin tuli -88. Että kyllä mä varmaan olen töissäkin ollut.

Jääkiekkoliiton silloinen toimitusjohtaja Matti Nurminen lupasi tutkia asiaa, mutta mitään ei löytynyt. Syykin on luonnollinen: liitolla ei ollut enää lakimääräistä velvollisuutta säilyttää asiakirjoja kyseiseltä ajanjaksolta, joten dokumentit oli hävitetty.

Satojen tuhansien menetykset

Matikainen sai liitolta ohjeen käynnistää oikaisumenettely. Omat rahkeet eivät enää riittäneet selvitystyöhön, joten Matikainen palkkasi asianajotoimiston avukseen.

Sitten putosi pommi.

Matikaisen hallussa edelleen olevat alkuperäiset työsopimukset Jääkiekkoliiton kanssa eivät täsmänneet eläkevakuutusyhtiön ja verottajan tietojen kanssa. Selvityksen mukaan liitto on laiminlyönyt eläkemaksuja vuosien 1992 ja 1993 aikana Matikaisen toimiessa Leijonien päävalmentajana. Entisen eläkejärjestelmän mukaan eläkepalkan laskennassa huomioidaan työsuhteen kahden viimeisen vuoden tulot.

Asianajotoimiston laskelmien mukaan Matikainen on menettänyt puuttuvien eläkemaksujen takia tähän päivään mennessä lähes 300 000 euroa eläketuloa.

– Selvityksen jälkeen olen yrittänyt hakea neuvottelukosketusta Jääkiekkoliittoon, että voisimme asiallisesti käydä tämän läpi ja löytää jonkin ratkaisun sille, että miksi näin on menetelty, Matikainen sanoo.

– Mutta vastaanotto on ollut hyvin kylmää. Kuulemma ei ole mitään syytä keskustella tai neuvotella, koska asiat ovat "vanhentuneet".

Matikainen oli yhteydessä liiton silloiseen puheenjohtajaan Harri Nummelaan, joka käytännössä suoraan siirsi asian lakimiesten käsiteltäväksi. Yhteydenpito osapuolten välillä onkin tapahtunut lakimiesten välityksellä.

Miten liitto vastaa?

Jääkiekkoliitto ei ole myöntänyt asiassa mitään virhettä. Ja vaikka sellaisia olisikin tehty, Matikaiselle ilmoitettiin, että liitto ei olisi enää vastuussa mahdollisista virheistä juuri asian vanhenemisen takia.

– Moraalisesti tämä ei vanhene ikinä, mitä he ovat tehneet ja miten he ovat menetelleet. Miten he menettelevät tälläkin hetkellä. Joku vastuu pitäisi tuon kokoisen organisaation ottaa menneisyydestä.

Myös Jääkiekkoliiton nykyinen puheenjohtaja Heikki Hietanen vetoaa asioiden vanhenemiseen.

Vaikka asiat olisivat vanhentuneet, eikö tässä ole kyse myös moraalisesta vastuusta?

– No joo. Totta kai, mutta aina näissä asioissa näitä voi katsella yhdeltä puolelta tai toiselta puolelta. Ja tässä tapauksessa heidän katsontakanta ja laskennatkin on sitten heidän näkökulmansa asiasta, Hietanen vastaa puhelimitse.

Tapauksen yksityiskohdat tunteva Jääkiekkoliiton talousjohtaja Jaakko Luumi sanoo, että Matikaiselle haluttiin tarjottiin apua, mutta selvitystyö oli mahdotonta puuttuvien asiakirjojen takia. Luumin mukaan varsinainen vaade on vanhentunut, joten keskusteltavaa osapuolten välillä ei ollut.

Kyse ei kuitenkaan ole ihan rivikansalaisesta, eikä ihan tavallisesta työnantajasta, niin tässä on nostettu esille myös moraalinen vastuu.

– Itse näkisin, että me ollaan työnantaja siinä, missä kuka tahansa. Me selvitettiin, mitä pystyttiin. Mutta jos materiaalia ei ole, niin sitä ei ole. Nyt meillä oli vain heidän näkemyksensä asiasta, Luumi toteaa.

– On valitettavaa, että tähän puututaan vasta nyt. Tämä olisi ollut helpompi selvittää, jos tähän olisi silloin aikanaan puututtu, kun asialle olisi voinut jotain tehdä.

Matikainen toivoo, että muutkin liiton palkkalistoilla noina vuosina olleet tarkistaisivat oman osaltaan, että numerot täsmäävät. Hän kokee myös kunnioituksen puutetta.

– On tullut välillä mieleen, että Suomen jääkiekkoliiton historia alkaa vasta vuodesta -95, että sitä ennen ei ole ollut mitään merkittävää menestystä suomalaisessa jääkiekossa.

Entä näkeekö Hietanen asian käsittelyssä kunnioituksen puutetta?

– Jos tältä (hänestä) tuntuu, niin näin on varmaan oikeus kokea asiassa. En kenenkään tuntemuksia lähde arvioimaan. Asiat on koetettu hoitaa asioina. Mä en ole ollut tässä prosessissa mukana, vaan se on alkanut ennen mun puheenjohtajakautta.

Helmikuussa löytyi aivokasvain

1:51 Pentti Matikainen herkistyy avautuessaan aivosyövästään: "Puoli vuotta sänkypotilaana."

74 vuotta juuri täyttäneelle Matikaiselle koko prosessi on ollut henkisesti raskas. Käsittelyä on vaikeuttanut oma terveystilanne: viime helmikuussa leijonalegendalla todettiin aivolymfooma. Takana on kuusi rankkaa sairaalajaksoa ja käytännössä puoli vuotta sänkypotilaana.

– Tämmöinenkin asia kuin mikä on Jääkiekkoliiton kanssa käynnissä, on ihan peanuts-asia siihen verrattuna, kun sulle ilmoitetaan, että on aivosyöpä, Matikainen sanoo ja joutuu hetken kasaamaan itseään.

Aihe on erityisen herkkä.

– Että tällaiset maalliset murheet tuntuvat ihan toissijaisilta. Tämä erimielisyys on vain mun asia, se ei koske mun poikaa ja lapsenlapsia. Sairaus koskee.

Parin viime kuukauden aikana Matikainen on palannut fyysisesti lähes omaksi itsekseen. Viimeisimmän hoitojakson päätteeksi selvisi, että syöpäkasvaimesta ei ole enää jälkeäkään ja ennuste on "kohtuullinen".

Mitä seuraavaksi?

Koko tapauksessa Matikaiselle on kyse yhtä lailla periaatteesta kuin merkittävän suuresta tulonmenetyksestä. Hän ei kuitenkaan ole missään vaiheessa vaatinut liitolta täysimittaista korvausta, vaan olisi ollut valmis tulemaan reilusti vastaan.

Sovittelu ei ole onnistunut, sillä liitto ei ole suostunut edes neuvottelemaan aiheesta. Seuraavaksi Matikainen joutuu päättämään juristinsa kanssa, miten he haluavat asiassa edetä.

– En yhtään ole kaivannut kohua ja julkisuutta tämän asian ympärille. Tämän olisi voinut hoitaa ajoissa ja tyylikkäästi pois päiväjärjestyksestä, eikä varmaan olisi tehnyt kipeää kenellekään. Nyt voi olla, että tekee kipeää sitten jollekin.