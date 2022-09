Vesa-Matti Loiri on tiettävästi historian toinen suomalainen, jonka hautajaiskuluihin ministeriö osallistuu

Rahallisen panoksen lisäksi paikalla hautajaisissa on lisäksi valtiovallan edustusta pääministerin ja kulttuuriministerin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten muodossa.

– Vesa-Matti Loiri on itsenäisyytemme ajan rakastetuimpia ja suurimpia taiteilijoita. Hän on liikuttanut lukemattomia suomalaisia yli sukupolvien. Suuri suomalainen on jättänyt kansakuntaamme pysyvän jäljen. Siksi haluamme koko valtioneuvostona kunnioittaa muistoa, ministerit kertoivat taannoin tiedotteessa.