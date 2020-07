Pentagonin salamyhkäistä UFO-ohjelmaa on jatkettu kaikessa hiljaisuudessa – mukana olleet vihjaavat todisteista: "Laitteita, joita ei ole tehty maapallolla"

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on aiemmin kertonut kertonut UFO-ohjelman rahoituksen päättyneen vuonna 2012. Ohjelmassa työskentelevien mukaan sen toiminta on kuitenkin jatkunut koko ajan, laivaston erikoisyksikön The Office of Naval Intelligencen (ONI) alla.