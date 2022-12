Peniskuvan lähettäjä voi syyllistyä seksuaaliseen ahdisteluun, yhdyntä alle 16-vuotiaan kanssa on lapsenraiskaus: Näin seksuaalirikoslaki kiristyy vuodenvaihteessa

Nykylaissa seksuaaliseen ahdisteluun on voinut syyllistyä ainoastaan jos seksuaalinen teko on tehty koskettamalla. Jatkossa seksuaaliseen ahdisteluun voi syyllistyä lähettämällä esimerkiksi "karskin" seksuaalisen kuvan tai viestin toiselle ilman yhteisymmärrystä ja tavalla, joka on voimakkuutensa tai toistuvuutensa vuoksi rinnastettavissa kosketteluun.