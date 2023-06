Pelto, kuokka ja talopaketti – Näin perheenlisäystä odottavien Suokannasten omakotitalo rakentuu muuttovalmiiksi kolmessa kuukaudessa

Pelto, kuokka ja talopakettitalo

Kesäkuun alussa reilun kolmen tuhannen neliön tontti on vehreää peltomaata, mutta pian iskeytyy Janne Suokannaksen , 26, lapsuudenkodin peltomaisemiin kuokkaakin kovempi kaivinkoneen kauha. Tontin laidalla seisoo kaivinkone, joka on tuotu sinne kuulemma kuvausrekvisiitaksi.

Aviopari halusi talon, jossa on riittävästi makuuhuoneita yhdessä tasossa. Kerrosala 126 neliötä, huoneistoala 115. Kokonaisbudjetti pariskunnalla on 310 000 euroa.

Talonrakennusprojektia on yleisesti ottaen pidetty parisuhdetta koettelevana asiana, mutta Suokannakset eivät ole vielä keksineet, mistä tässä pitäisi stressata.

Hirrestä hyvä tulee

Kai nyt sentään jostain täytyy stressata? Tässä kuitenkin rakennetaan omakotitaloa ja vaimo on viimeisillään raskaana?

Juhannuksena perheeseen on syntymässä toinen lapsi. Neljä makuuhuonetta tulee kuitenkin riittämään perheelle, sillä maaseudulla eletään elämää myös kodin seinien ulkopuolella.

Papan traktorin kyydissä

Suokannasten esikoinen, Viljami , on tällä hetkellä hieman alle 2-vuotias. MTV Uutisten vierailun aikana poika oli hoidossa mummolassa Jannen äidin luona. Jannen vanhemmat asuvat samassa pihapiirissä, kuin mihin uusi talo rakentuu.

– Oli selkeää rakentaa talo Jannen perheen naapuriin, koska hän tekee töitä vanhempien tilalla ja Viljami on siellä paljon hoidossa, Heini kertoo.

Heini on kotoisin Vantaalta, mutta on sopeutunut Askolan maaseudulle erittäin hyvin. Maalaismaisemassa on myös lasten hyvä kasvaa, sillä sylittäjiä riittää.