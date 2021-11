Peltipoliisi tallensi uskomattoman näyn – vauhtia 120 km/h ja kaveri kittaa kaljaa konepellillä

Länsi-Australian poliisin julkaisemassa kuvassa nähdään, kuinka 119 tuntikilometrin nopeudella kiitävän Ford-merkkisen lava-auton konepellillä on jotain sinne kuulumatonta.

Kuvassa näkyy, kuinka auton konepellillä matkustava mies näyttää juovan olutta. Tai no, kuvasta on vaikea sanoa, millainen juoma miehellä on kädessään, mutta asiayhteys huomioiden uskomme sen olevan kaljapullo. Sumennettu kohta saattaa kieliä kansainvälisen käsimerkin näyttämisestä.