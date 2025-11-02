Toronto Maple Leafsin ja Philadelphia Flyersin ottelussa jääkiekon NHL:ssä nähtiin pelottava tilanne, kun Toronton Chris Tanev törmäsi Philadelphian Matvei Mitshkoviin ja jäi makamaan jään pintaan. Toronto voitti itse ottelun lukemin 5-2.

Ottelun kolmatta erää oli törmäyksen sattuessa reilu puolet jäljellä. Tanev pelasi nyt ensimmäistä otteluaan aivotärähdyksen jälkeen. Hän oli ollut sivussa neljä peliä. Kontaktin jälkeen Tanevin pää retkahti taaksepäin ja hän jäi makaamaan jään pintaan vatsalleen.

