Eetu Luostarinen sai kaksi rajua iskua ja loukkaantui – valmentajalta lisätietoa

Loistavasti pudotupeleissä pelannut Florida Panthersin Eetu Luostarinen loukkaantui viidennessä ottelussa Carolinaa vastaan. Suomalaistähti sai kaksi kovaa iskua ottelun ensimmäisessä erässä eikä enää palannut kaukaloon.

Ensimmäisen kovan iskun Luostarinen sai, kun Carolinan WIlliam Carrier tööttäsi häntä kovaa poikittaisella mailalla. Luostarinen yritti samalla taklata Carrieria, mutta joutui ottamaan vastaan kivuliaan osuman, jonka seurauksena Carrierin maila räjähti kahtia ja suomalainen kaatui jään pintaan.

Jos video ei näy laitteellasi, voit katsoa sen tästä linkistä.

Carrier sai tilanteesta kahden minuutin rangaistuksen poikittaisesta mailasta.

Luostarinen palasi peliin vielä kovan osuman jälkeen, mutta koki kovia uudestaan vain muutamaa minuuttia myöhemmin. Tällä kertaa hän yritti taklata Carolinan Taylor Hallia laidan tuntumassa, mutta jysäytti taklauksensa ohi ja iski itsensä ja erityisesti polvensa ikävästi laitaan. Suomalaisen onnistui lopulta nousta ylös jään pinnasta, mutta meno takaisin vaihtoaitioon oli vaivalloista. Tilanteen jälkeen Luostarinen ei enää palannut kentälle.

Jos video ei näy laitteellasi, voit katsoa sen tästä linkistä.

Floridan päävalmentaja Paul Maurice kommentoi pelin jälkeen Luostarisen tilannetta.

– Hänen pitäisi olla kunnossa. En ole lääkäri, mutta tiedän, että emme pelaa huomenna tai edes ylihuomenna.Emme usko, että on kyse mistään vakavasta, uskomme että hän on valmis pelaamaan, Maurice sanoi suomalaisesta.

Viime vuonna Stanley Cupin voittanut Florida eteni NHL:n finaaleihin nyt toista vuotta putkeen, kun Carolina kaatui välieräsarjassa voitin 4–1. Keskiviikkoillan ottelu meni Floridalle lukemin 5–3.

Florida kohta NHL:n loppuottelusarjassa joko Edmonton Oilersin tai Dallas Starsin. Finaalisarja alkaa joko kesäkuun neljäntenä tai seitsemäntenä päivänä, eli Florida saa huilata vähintään muutaman päivän.

Luostarinen pelasi ottelussa vain reilut kolme ja puoli minuuttia. Suomalainen on ollut pudotuspeleissä oivassa vedossa tehden 13 pistettä. Hän on pelannut yhdessä Anton Lundellin ja Brad Marchandin kanssa Panthersin kolmosvitjassa, joka on ollut yksi Floridan syömähampaista.