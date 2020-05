MTV Uutisten tiedot: Hallituksen ministereitä altistunut koronavirukselle – koko hallitus siirretty etätöihin

Tämän vuoksi hallitus on siirretty etätöihin ainakin kuluvan viikon loppuun pääministeri Sanna Marinin (sd.) päätöksellä.

Myös eduskunnan kyselytunti tältä päivältä on peruttu, kertoo virkamieslähde MTV Uutisille.

He ovat olleet samassa tilassa henkilön kanssa, jolla epäillään koronavirustartuntaa. Henkilö on testattu tänään ja tulos saadaan kahden päivän sisällä.

Valtioneuvosto on eilen keskiviikkona 6.5. ollut koolla neuvottelussa Säätytalossa, jossa paikalla ovat olleet myös ministerit Pekonen ja Haatainen. Neuvottelut on järjestetty eri tiloissa etäyhteydellä toisiinsa, mutta neuvotteluiden ulkopuolella on ollut yksittäisiä kohtaamisia ministereiden välillä. Valtioneuvosto jatkaa työskentelyään normaalisti etäyhteyksien avulla.