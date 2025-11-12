Peliyrittäjä Olli Lahtisen tulot olivat viime vuonna 4,7 miljoonaa euroa. Veroja hän maksoi noin 1,6 miljoonaa euroa.

Kajaanilaisen Kitka Gamesin toimitusjohtaja Olli Lahtinen on ollut yrittäjä viimeiset kymmenen vuotta.

Lahtinen myi hittipeli Stumble Guysin oikeudet muutama vuosi sitten yhdysvaltalaiselle yhtiölle, mikä nosti Lahtisen kovatuloisimpien kolmekymppisten listan kärkikahinoihin. 35-vuotiaan Lahtisen tulot olivat viime vuonna 4,7 miljoonaa euroa.



Veroja Lahtinen maksoi 1,6 miljoonaa euroa.



– Kyllähän niitä veroja pitää maksaa. Rahaa on kuitenkin enemmän kuin omiin tarpeisiin, Lahtinen toteaa STT:lle.



Stumble Guys -kaupan arvoa ei ole kerrottu julkisesti, mutta Kitka Gamesin tulos oli myyntivuonna 2022 yli sata miljoonaa euroa. Kolme vuotta sitten tehty kauppa oli Lahtisen mukaan poikkeuksellisen iso eikä toista samanlaista ole nyt näköpiirissä.



– Tarkoitus on pitää liiketoiminta edelleen kannattavana.



Lahtinen kertoo vähentäneensä omaa panostaan yrityksessään ja tekevänsä töitä vähemmän kuin aiemmin jaksamisensa mukaan. Yrittämistä Suomessa hän ei ole kuitenkaan kokenut hankalaksi.



– Olen tehnyt valintoja sen suhteen.