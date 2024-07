Täyskäännös – NHL avasi oven skandaalissa ryvettyneelle mestarivalmentajalle

– Vaikka on selvää, että heidän reaktioitaan ei tuolloin voitu hyväksyä, kukin näistä kolmesta henkilöstä on myöntänyt asian ja käyttänyt toimintakieltonsa toimintaan, joka ei ainoastaan osoita vilpitöntä katumusta, vaa myös suurempaa ymmärrystä vastuusta, joka NHL:ssä työskentelevillä henkilöillä on, sarjan verkkosivuilla lausutaan.