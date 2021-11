NHL:n kriisiseura valahtanut pohjakastiin: "Siellä on täysi kaaos päällä" – suomalaispelaajilla oiva mahdollisuus näytönpaikkaan

"Täyskaaos päällä"

– Vaikuttaa, että siellä on täyskaaos päällä. Epävarmuus tulevaisuudesta on organisaatiossa varmaan todella iso, toteaa MTV Urheilun asiantuntija Sami Kapanen

Tähtipakki Jones on pystynyt kyllä takomaan pisteitä, mutta ne ovatkin tulleet miltei kokonaan ylivoimalla. Sen sijaa omissa on hänen aikanaan soinut liian usein. Fleury ei ole pystynyt kannattelemaan joukkuetta, sillä hänen maalivahtitilastonsa ovat liigan heikoimpia tällä hetkellä.

– Uskoisin, että Jonesin kohdalla on odotettu enemmän viisi vastaan viisi -pelissä. Fleuryn numerot eivät ihan koko totuutta kerro. Hyväkin maalivahti voi olla olosuhteiden uhri. Jos joukkue pelaa huonosti, siinä on veskarin vaikea loistaa, Kapanen analysoi.

– Jos alussa valahtaa hirveän kauas, on hirveä työ ja paine kiriin. Pitkiin tappioputkiin ei enää ole hirveästi varaa, jos kymmenen peliä alussa kyntää. Pitää olla poikkeuksellisen vahva joukkue, joka pystyy ylitsekäymään poikkeuksellisen huonon jakson.

Menneisyyden haamuja

Vuonna 2010 tapahtuneen seksuaalisen ahdisteluskandaalin myötä GM Bowman joutui eroamaan tehtävistään. Vaikutuksia on myös seuran avainpelaajiin Toewsiin ja Patrick Kaneen, jotka olivat skandaalitapahtumien aikaankin joukkueessa.

– Asiasta on jo niin kauan aikaa, joten nykyjoukkueen pelaamiseen sen ei pitäisi vaikuttaa muutamaa pelaajaa lukuun ottamatta.

Suomalaisilla näytönpaikka

Vaikeista ajoista huolimatta Kapanen näkee Chicagon suomalaispelaajille avautuvan hyvä näytönpaikka. Hyökkääjä Henrik Borgström omaa paljon potentiaalia. Florida Panthersin 2016 ykköskierroksen varauksella on kaaoksessa olevassa joukkueessa hyvä paikka tehdä läpimurto kallispalkkaisten kärkipelaajien takana.

Kapanen muistuttaa, että Fleury on kuitenkin aiemmin urallaan kohdannut vaikeuksia esimerkiksi Vegas Golden Knightsissa. Silloin ruotsalaisvahti Robin Lehner vei häneltä hetkellisesti torjuntavastuun.

– Hän on kokenut ja henkisesti vahva maalivahti, jota on vaikea murtaa. Lankisella ei tule olemaan helppo tehtävä, mutta portin ovi on auki.