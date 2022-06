Pelicans tietoinen pelaajansa väitetystä hyökkäyksestä – tilillä aiempia rötöksiä: "Ihmiset on ihmisiä"

– Tässä kohtaa me olemme työnantaja. Tässä on kysymys yksityishenkilön mahdollisesta tekemisestä. Ennen kuin saamme siitä mitään tietoa emme rupea sen suurempiin toimenpiteisiin.

"Se on hänen yksityiselämäänsä"

Tomi Natri /All Over Press

Bartosakilla on ollut selkkauksia ennenkin. Hänellä on historiassaan perheväkivaltatuomio, kun hän oli vuonna 2015 kuristanut ja uhkaillut tyttöystäväänsä Yhdysvalloissa. Bartosak oli tuolloin Los Angeles Kingsin organisaatiossa, mutta hänet erotettiin tapauksen tultua julkisuuteen.

Lauri Pöyhönen, teillä on varmasti samaa tietoa, että kyse ei ole pelkästään yhdestä tapauksesta, vaan Bartosakilla on historiassaan erinäisiä selkkauksia?

– No joo, mutta ihmiset on ihmisiä ja se on hänen yksityiselämäänsä. Se, mikä on ollut ja tapahtunut, on yleensä käsitelty. Ymmärtääkseni hän on kaikki tällaiset asiat myös historiassaan hoitanut, Pöyhönen vastaa.