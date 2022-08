SM-liigatähdestä levisi rajuja väkivaltaväitteitä – jatkaa nykyseurassaan, "asia loppuun käsitelty"

Pelicansin urheilutoimenjohtajan Janne Laukkasen mukaan Bartosak on saapunut Suomeen, ja hän on liittynyt Pelicansin vahvuuteen.

– Tapaus on käyty perusteellisesti läpi pelaajan kanssa. Koska kyseessä on perhevälikohtaus, organisaatio ei voi enempää kommentoida. Asia on organisaatiossa loppuun käsitelty, ja sopimus jatkuu normaalisti, Laukkanen toteaa MTV Urheilulle.