Pelicans pahasti pakkasella: Katastrofikauden tulos julki

Jääkiekon SM-liigassa pelaava Lahden Pelicans teki tappiota reilut 474 000 euroa huhtikuussa päättyneellä tilikaudella, seura tiedottaa.
Lahden Pelicans -konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella vajaat 11,2 miljoonaa euroa, mikä tiesi miljoonan euron pudotusta edelliskauteen verrattuna. Tappiot kasvoivat noin 136 000 eurosta yli kolminkertaisiksi.
Liigakausi kaukalossa oli Pelicansille menestyksen osalta karmea, sillä se romahti kahden edelliskevään finaalijoukkueesta karsijaksi Mestis-mestari Jokereita vastaan. Sen joukkue oli yksi SM-liigan nimekkäimmistä.
– Vaikka tilikausi päättyi tappiollisesti, liikevaihto pysyi silti vahvalla tasolla. Liiketoiminnan tulorahoitteisuus toi kuitenkin haasteita kassanhallintaan. Olemme investoineet entistä enemmän organisaation osaamiseen ja kasvuun, Pelicansin toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen toteaa tiedotteessa.
Pelicans avaa uuden kauden kotiottelulla Kiekko-Espoota vastaan tiistaina 9. syyskuuta.