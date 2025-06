Pelicans solmi valmentajasopimuksen

Entinen huippukiekkoilija Tom Koivisto liittyy SM-liigassa pelaavan Pelicansin valmennustiimiin.

Koivisti solmi lahtelaisseuran kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen.

– On todella hienoa saada Tom mukaan Pelicansin toimintaan. Hänen kokemuksensa ja ihmisläheinen otteensa on vahvistus koko organisaatiolle, Pelicansin urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen toteaa seuran tiedotteessa.

Seuran tiedotteen mukaan Koiviston vastuu valmennustiimissä painottuu puolustajien kehittämiseen.

– Yksi konkreettinen tavoite on kehittää puolustajia yksilöllisesti. Se vaatii päivittäistä työtä, jatkuvaa dialogia ja selkeää kehityspolkua jokaiselle. On tärkeää rakentaa luottamussuhde pelaajiin. Haluan luoda ympäristön, jossa hallille on mielekästä tulla ja jossa vaatimustaso on korkea – ei siksi, että on pakko, vaan koska halutaan tehdä asiat kunnolla, Koivisto kertoo.

50-vuotias Koivisto pelasi pelaajauransa aikana SM-liigassa, Ruotsissa, NHL:ssä ja Sveitsin liigassa.

Pelicansin päävalmentajana tulevalla kaudella toimii Sami Kapanen.