Pelén perheeltä erityinen pyyntö legendan seuralle – tätä elettä ei nähdä jalkapallossa juuri koskaan

O Globon mukaan perhe ei ole vielä virallisesti esittänyt pyyntöään Santosille, mutta sellainen on joka tapauksessa tulossa lähiaikoina. Lehden näkemyksen mukaan seuran ei pitäisi puntaroida ehdotusta turhan pitkään, kun ottaa huomioon Pelén merkitys Santosille, Brasilialle ja jalkapallolle maailmanlaajuisesti.

Tällä hetkellä Santosissa kymppipaitaa kantaa venezuelalainen Yeferson Soltedo . Aiemmin samalla numerolla seurassa on pelannut myös nykyisin PSG:ssä säihkyvä Neymar .

O Globon mukaan Santosissa on pohdittu kymppipaidan jäädyttämistä aiemminkin, mutta asiaa ei koskaan edistetty virallisesti. Joidenkin seuran sisäisten arvioiden mukaan Pelén tunnetuksi tekemä Santosin numero 10 on symbolisesti tärkeä instituutio, jonka on syytä pysyä käytössä jatkossakin.