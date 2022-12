Kaikkien aikojen suurin: Pelé teki historiaa ja mullisti jalkapalloa – uhmasi sotilasjunttaa kidutusten vuoksi

Pettymys Englannissa – Pelé potkittiin ulos turnauksesta

Pelé loisti väritelevision kisoissa Meksikossa

– Lopullinen Pelén hyvyyden tajuaminen tapahtui niiden MM-kisojen finaalissa Italiaa vastaan. Hän oli aivan ylivoimainen. Peléllä ja Messillä on pelaajina sellainen yhtäläisyys, että he molemmat ovat tai olivat tasapainossa, koordinaatiossa, rytmissä ja tempon vaihtelussa aivan mestareita. Vielä kun molempien potkutekniikka on niin jumalallinen, että sitä on iloa katsella, Ismail ihastelee.