Pelastuslaitos varoittaa alueen asukkaita: Tulikuumaa vettä pulppusi Helsingin Uudenmaankadulle – Suuri kaukolämpöputken vuoto keskellä yötä

Uudenmaankatu on suljettu liikenteeltä Fredrikinkadun ja Yrjönkadun välillä. Päivystävä palomestari Jari Lempinen kertoi yöllä neljän jälkeen, että vesi kulkee Annankatua pitkin kohti Iso Roobertinkatua.

– Osittain sadevesiviemärit vetävät, mutta kun tämä on tulikuumaa vettä niin ei ole päästy vielä yhtään tutkimaan kellareihin että miten paljon on vaurioita kiinteistöissä, Lempinen kertoi.

Pelastuslaitoksen noin kello 05.20 julkaiseman tviitin mukaan Uudenmaankadun kaukovesivuoto on saatu suljettua. Pelastuslaitoksen mukaan useamman kiinteistön kellaritiloihin on valunut vettä, mutta isommilta vahingoilta on vältytty.