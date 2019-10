Pelastetaanko maailma kasvisruokavaliolla? Tutkijaryhmä toivoo suurvalloilta konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi: "Tehtävä on pelottava, mutta meillä on työkalut ja tieto"

Tutkijoiden mukaan esimerkiksi Brasilialla, Kiinalla ja Indonesialla on valtavat mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, jos maiden hallitukset sitoutuvat lopettamaan sekä metsäkadon että ympäristölle vahingolliset tavat viljellä maata.

Tällä hetkellä noin neljännes ihmisen aiheuttamista päästöistä on peräisin maankäytöstä. Päästöjen määrää on leikattava huomattavasti ja globaalisti, jotta lämpötilan nousu voitaisiin rajoittaa 1,5 asteeseen. Astemäärä on kunnianhimoisin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista.