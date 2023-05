Pelastaako tämä mies Ruotsin jääkiekon MM-kisoissa? Haastattelu päättyy yllättäen suomenkieliseen toteamukseen

Suomi–Ruotsi maanantaina 15.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkue on kyntänyt viime vuodet alamaissa. Maa voitti Rikard Grönborgin johdolla MM-kultaa kahdesti peräkkäin vuosina 2017 ja 2018, mutta sen jälkeen paikka välierissäkin on jäänyt haaveeksi.

Maajoukkueen "pelastajaksi" on nyt palkattu Hallam, jonka odotetaan nostavat Kolme kruunua takaisin loistoonsa. Hallamin sopimus kestää aina kevääseen 2026 saakka.

Hallamin, 43, meriitit puhuvat puolestaan. Kolme Ruotsin mestaruutta Växjössä. Kaksi valintaa Ruotsin parhaaksi valmentajaksi. C Moren asiantuntija Tero Lehterä sanoo suoraan, että Hallam on palkattu voittamaan.

– Varmaan pääasiassa nimenomaan voittamisesta tässä on kyse. Kaikki tietävät, Tami ( Juhani Tamminen ) aikoinaan puhui, että voita tärkeät pelit. Kuolemanpeli on puolivälieräpeli. Sitä ei ole onnistuttu voittamaan, Lehterä ruotii Hallamin valintaa.

Lähellä Ruotsi toki on ollut mitalipelejä viime vuosinakin. Vuonna 2019 esimerkiksi Suomi pudotti ruotsalaiset puolivälierässä vasta jatkoajalla. Lehterä painottaakin myös onnen merkitystä turnauksessa, jossa menestys jaetaan yksittäisten otteluiden perusteella.

Toinen asiantuntija Niklas Bäckström nostaa esiin Hallamin menestyksen Växjössä. Bäcströmin mukaan Hallam on sekä pelaajien että seurojen johtohenkilöiden arvostama valmentaja.

– Vaikka hän on iältään nuori, hän on kokenut valmentaja. Hän on Växjöstä rakentanut joukkueen, jota kaikki katsovat ja matkivat, Bäckström sanoo.