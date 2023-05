Leijonien vilttimies odottelee unelmasopimusta: "Ehkä oikea steppi tähän kohtaan"

Merelä juhli kauden päätteeksi Suomen mestaruutta Tapparan kanssa. Tehohyökkääjä on tällä hetkellä ainoa Leijonien ”leimaamattomista” kenttäpelaajista, joka odottelee yhä kutsua mukaan MM-jäälle.

– Ei voi itse siihen sen enempää vaikuttaa, niin ei sitä kannata liikaa miettiä. Odotetaan vuoroa ja sitten, kun se tulee, niin tehdään hyviä asioita tuolla jäällä, Merelä kommentoi C Moren haastattelussa.

Huhut Merelän uran jatkosta käyvät kuumina. Tiedossa on, että häntä kohtaan on tullut kiinnostusta myös rapakon takaa. Toistaiseksi hänellä ei ollut uutta kerrottavaa NHL:n suunnalta.

– No, auki on vielä. Ei tässä ole oikein kerennyt. Aika kovaa on menty, Merelä totesi.