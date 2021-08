Pelaajat todistivat erikoista tilannetta Porvoossa: Kanadanhanhia räiskittiin haulikolla keskellä päivää golfkentällä – yksi metsästäjistä lentää nurin

Hänen kuvaamalta videolta on nähtävissä, kuinka kolmikko ampuu laukauksia lentävää lintuparvea kohti. Yksi ampujista pyllähtää aseen voimasta maahan.

Kolmikko tuli pelaamaan aseet mukana

– He ovat tulleet pelaamaan aseet mukanaan. Ovat lähteneet, kun on pyydetty poistumaan, Palosaari kertoo.

– Harmittava tapaus. Onni onnettomuudessa on, että mitään ei sattunut. Asia on otettu vakavasti ja se on hoidossa viranomaisten toimesta. Ei ole ihan metsästysetiikan mukaista tällainen.