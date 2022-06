Luontokuvaaja todisti, kun nainen usutti koiransa valkoposkihanhen poikasten kimppuun Suomenlinnassa – hanhien suojelijalle vastaavat tilanteet ovat tuttuja: "On syljetty naamalle"

"Julma ja brutaali tilanne"

– Aivan asiatonta käytöstä. Vaikka ajatuksena olisi ollut vain antaa koiran ajaa hanhet pois, niin kyllä pitää ymmärtää, että tähän aikaan vuodesta valkoposkihanhilla on pienet poikaset siinä.

Tapaus ei ole ainutlaatuinen. Ihmisten väkivaltaisesta käytöksestä valkoposkihanhia kohtaan on uutisoitu ennenkin. Moni muistaa vuosien takaiset otsikot golffarista, joka löi valkoposkihanhelta pään irti golfmailalla ja miehen seurassa ollut henkilö kuvasi teon YouTubeen.

– Itse koen, että ihmisillä on aika negatiivinen suhtautuminen valkoposkihanheen. Olen nähnyt ihmisen ajavan pyörällä jarruttamatta kohti valkoposkihanhia ja poikasia niin, että ollaan valmiita ajamaan vaikka yli. Vaikka kuinka ei tykätä jostain lajista niin herää kysymys, missä menee järjellisen toiminnan raja?

Koiria, polkupyöriä ja siimoja

Myös helsinkiläinen eläinsuojelun vapaaehtoinen Laura Kuivalainen kertoo todistaneensa valkoposkihanhien häirintää. Tahallinen kiusanteko ei ole ainoa lintuja uhkaava asia. Kuivalainen on kerännyt siimoja ja koukkuja vapaaehtoisena Helsingin rannoilta viisi vuotta. Kerättävää löytyy päivittäin ja tilanne on Kuivalaisen arvion mukaan mennyt huonompaan suuntaan. Päivittäisestä siivoamisesta huolimatta siimat ja koukut löytyvät usein lintujen jaloista, siivistä ja nokista.

Kuivalainen kertoo nähneensä esimerkiksi, että ihmiset laskevat koiriaan ajamaan lintuja takaa. Hän on nähnyt myös, kuinka lapset ja aikuiset ajavat lintuja takaa. Lisäksi lintujen päälle yritetään ajaa pyörillä ja sähköpotkulaudoilla. Kuivalaisen tuntuma on, että tilanne on pahentunut vuosi vuodelta.