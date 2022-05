Pekka Saurin kolumni: Ylivoimaisen yksituumainen Nato-kannatus on hyvä alku

Venäjä yhdisti suomalaiset

Kriisitietoisuus hiipuu turtumukseen

Demokratiaa on nimittäin puolustettava joka päivä. Lause lauseelta, puheenvuoro puheenvuorolta, keskustelu keskustelulta. Demokratian kova ydin on erilaisten näkemysten ja mielipiteiden vertailu niiden tueksi esitettyjä perusteluja punnitsemalla. Tämä taas tarkoittaa sitä, että jokaisen pitäisi kyetä kuuntelemaan myös omalle näkemykselle vastakkaisia mielipiteitä ja yrittää ottaa selvää, mistä ajattelutavasta ne kumpuavat. Näin sivilisaatio edistyy.

Tässä ajatuksessa ei ole yhtään mitään uutta. Se on kuitenkin erityisen tärkeä pitää mielessä tilanteessa, jossa historiallinen turvallisuuspoliittinen valinta tehtiin likimain yksimielisesti. Kun enemmistö on näin ylivoimainen, on kovin helppo olettaa toisinajattelijoiden näkemyksen perustuvan joihinkin julkilausumattomiin motiiveihin, vaikka he olisivatkin perustelleet näkemystään julkisesti.