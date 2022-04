Pekka Saurin kolumni: Demokratian ylivertaisuuden osoittaminen on vaikeaa, kun pelisäännöt ovat täysin erilaiset eri puolilla piikkilankaa

Täällä läntisen maailman puolella on helppo tuudittautua siihen ajatukseen, että demokratia on koko ihmiskunnan itsestäänselvä päämäärä.

Eikä tässä kyllin: ihmisten ylivoimaisella enemmistöllä ei ole mitään kokemusta meidän tuntemastamme ja perusarvona pitämästämme demokraattisesta järjestelmästä. Historia on suurimmassa osassa maailmaa perustunut enemmän tai vähemmän autoritääriseen perinteeseen, josta puuttuvat demokratian perusedellytykset – vapaa keskustelua ja sensuroimaton media.

On turha ihmetellä, miksi venäläiset eivät kritisoi hyökkäystä Ukrainaan. Mediat ovat käytännöllisesti katsoen kokonaan Kremlin valvonnassa, ja kansalaisten enemmistö luottaa television välittämään tiedotukseen, jota me kutsumme propagandaksi ja disinformaatioksi. Kun vaihtoehtoista tietoa ei ole tarjolla, ei ihmisten passiivisuus tai jopa aktiivinen sodan kannatus ole suuri kumma.

Demokratia ei ole vientituotteena ollut menestys

Käytännössä tehokkain tapa edistää demokratian asiaa on osoittaa, että kansanvaltaiset valtiot menestyvät parhaiten ja kansalaiset ovat onnellisimpia. Kun keskustelua ei rajoiteta ja vallankäyttäjät valitaan vapaasti, myös uusia ideoita ja keksintöjä syntyy enemmän, yhteiskunta menestyy ja sivilisaatio edistyy.

Tämä demokratian ylivertaisuuden osoittaminen on kuitenkin vaikeaa tilanteessa, jossa pelisäännöt ovat täysin erilaiset eri puolilla piikkilankaa. Diktaattorien keskeinen työväline on ulkoinen vihollinen. Venäjällä se on demokraattinen länsi kaikkine turmiollisine rappioilmiöineen. Kaikki kotimaan ongelmat voidaan selittää läntisen vihollisen aiheuttamiksi, ja diktaattori voi luottaa siihen, että kansalaisten riittävä enemmistö uskoo tämän mustavalkoisen tarinan.