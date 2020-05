Pekka Saurin kolumni: Tiedon kulkua koronakriisissä ei voi suitsia – tietotyhjiö täyttyy sekunnissa

Kuinka Suomi on tässä testissä menestynyt?

Tilanteen arviointi on varmasti vielä ennenaikaista, mutta joitakin päätelmiä voidaan ehkä jo tässä vaiheessa tehdä.

Alkajaisiksi: kannattaa pitää mielessä, että korona on ensimmäinen kriisi yhtä lailla kansa- kuin ihmiskunnan historiassa, jossa ihmisten tiedonsaannille ja ihmisten keskeiselle viestinnälle ei ole portinvartijaa.

Tästä seuraa, että kansalaiskeskustelu on yhä leimallisemmin itseohjautuvaa ja itseään valvovaa.

Omat kokemukseni perustuvat ensi sijassa sosiaaliseen mediaan, jossa koronakriisiä on tietenkin käsitelty vilkkaasti ja lukemattomista näkökulmista. Tyypillinen ilmiö on ollut amatöörivirologien ja muiden ”asiantuntijoiden” määrän rakettimainen kasvu. Tätä on paljon naureskeltu ja paheksuttukin.