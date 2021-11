Pekka Saurin kolumni: Presidentti on media – miten uusi viestintämaailma vaikuttaa seuraaviin vaaleihin?

Nyt olisi vielä kotva aikaa miettiä ilman nimiä, mikä Suomen Tasavallan Presidentin rooli on uudessa viestintämaailmassa. Presidentti on nimittäin media.

Sauli Niinistö on Suomen ensimmäinen sosiaalisen median aikakauden presidentti. Sosiaalinen media on viestinnän vallankumous: se on murtanut perinteisen median valta-aseman. Jokainen voi nyt saattaa oman yleisönsä ulottuville tasan millaista kontenttia haluaa. Enää ei ole minkään valtakunnan portinvartijaa valvomassa, mitä kaikkea julkisuuteen pääsee.