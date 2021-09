Pekka Saurin kolumni: Minne katosi Suomen EU-politiikka?

Suomi ei kuitenkaan ole tässä tahdottomuudessaan yksin. Euroopan unioni hakee ylipäätään tarkoitustaan maailmassa. Britannia on eronnut liiton jäsenyydestä, ja vahingoniloinen hähättely Brexitin aiheuttamille vaikeuksille on ns. lyhyt lämmin. Puola ja Unkari uhmaavat sisäpolitiikassaan eurooppalaisia perusarvoja, mutta niiden uhkaaminen erottamisella olisi epäuskottavaa – sehän pienentäisi ja heikentäisi unionia entisestään.

Globalisoituvassa, moninapaistuvassa maailmanpolitiikassa hajanainen EU on jäämässä USA:n ja Kiinan voimapiirien katveeseen. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen hehkutettu liberaalin demokratian voittokulku on pysähtynyt, ja autoritaarinen, kansallismielinen populismi on vahvistunut eri puolilla planeettaa. Eurooppa näyttää voimattomalta lähialueidenkin kriisien ratkaisemisessa: Valko-Venäjä vajoaa yhä häikäilemättömämpään diktatuuriin, ja Venäjä on miehittänyt Ukrainalle kuuluvaa Krimiä jo seitsemän vuotta.